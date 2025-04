Blitz antidroga tra Roma e Modena: nove arresti, c'è anche una 79enne

Operazione antidroga tra Modena e Roma. Disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di nove persone, di cui sette italiani e due di nazionalità albanese, accusati di essere i promotori e membri di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di detenzione e porto abusivo di armi. Le indagini dei carabinieri, avviate nel 2021, hanno accertato l'esistenza di una complessa organizzazione criminale dedita allo spaccio di droga nei comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio. Tra gli indagati anche una donna 79enne, accusata di aver nascosto in casa parte della droga e somme di denaro.