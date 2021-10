Perugia, bimbo di due anni morto in un supermercato Ansa 1 di 30 Ansa 2 di 30 Ansa 3 di 30 Ansa 4 di 30 Ansa 5 di 30 Ansa 6 di 30 Ansa 7 di 30 Ansa 8 di 30 Ansa 9 di 30 Ansa 10 di 30 Ansa 11 di 30 Ansa 12 di 30 Ansa 13 di 30 Ansa 14 di 30 Ansa 15 di 30 Ansa 16 di 30 Ansa 17 di 30 Ansa 18 di 30 Ansa 19 di 30 Ansa 20 di 30 Ansa 21 di 30 Ansa 22 di 30 Ansa 23 di 30 Ansa 24 di 30 Ansa 25 di 30 Ansa 26 di 30 Ansa 27 di 30 Ansa 28 di 30 Ansa 29 di 30 Ansa 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Non voglio più vedere mia figlia. Tuttavia, non importa quanto io sia arrabbiata con lei, devo ammettere che è stata una madre che amava follemente Alex e che non poteva accettare la decisione del giudice (di affidare il bambino al padre, ndr). Ma come può qualcuno uccidere il proprio sangue? E' orribile". A parlare - come riporta La Nazione - è la madre di Katalina Erzsebet Bradacs, 44enne ungherese fermata a Città della Pieve (Perugia) per l'omicidio del figlio di 2 anni. Secondo il gip, la donna aveva preparato un alibi. La "messa in scena, la preparazione di una giustificazione ancora prima di commettere il reato" in vista di "qualcosa che stava programmando di fare e che purtroppo ha poi commesso denotano una davvero spiccata pericolosità sociale".