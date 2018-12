Bimbo si fa pipì addosso: maestre gli mettono pantaloni fucsia | La mamma: "Meglio sporco che vestito da femmina"

Un bimbo di tre anni si era fatto la pipì addosso all'asilo, le maestre, rimaste senza cambio, avevano preso gli unici vestiti puliti che avevano di scorta: dei pantaloni color fucsia. La decisione però non è piaciuta alla mamma del bambino che ha redarguito le insegnanti: "Vi ringrazio per i pantaloni rosa e le mutandine che avete prestato al bambino, dopo aver esaurito la scorta. Però le norme sociali non le abbiamo fatte noi. Lo preferivamo pisciato, che sappiamo che tanto asciuga, piuttosto che vestito da femmina e con le idee sull’identità di genere in conflitto", ha scritto la donna in un biglietto che ha consegnato alla scuola d'infanzia Peter Pan a Chivasso (Torino).