Bimbo scivola in canale dell'Adda, salvato dai passanti

Un bambino di cinque anni è stato salvato da alcuni passanti dopo essere caduto in un canale che si getta nelle acque del fiume Adda, a Cassano D'Adda. Il piccolo è scivolato in acqua per finire incastrato sotto la grata di una passatoia in ferro, vicino all'argine del fiume. Immediata la richiesta di aiuto al 112 da parte dei presenti, che nel frattempo hanno cercato di scardinare la grata, poi aiutati dai vigili del fuoco, mettendo il bambino in salvo.