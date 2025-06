Bimbo morto in piscina nel Bresciano, scomparso il bagnino | Trovato un cadavere

Manca solo il parere del medico legale per avere la certezza che il cadavere sia del bagnino trentasettenne. L'uomo è scomparso da casa lunedì mattina dopo che il giorno precedente la procura aveva disposto nei suoi confronti e di tutti i colleghi presenti al momento dell'annegamento del bambino, il sequestro del telefono cellulare. Lunedì mattina i carabinieri avrebbero dovuto notificargli l'avviso di iscrizione nel registro degli indagati per l'annegamento del bambino, ma il trentasettenne non era già più in casa. L'ipotesi principale, per come è stato trovato il corpo, è che si sia tolto la vita.