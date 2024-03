"Bimbo iperattivo sospeso da scuola", il ministro dispone un'ispezione

Il preside: l'allontanamento un "metodo educativo"

Un caso, quello di Ladispoli, che richiama una storia recente, avvenuta a Cosenza, in cui un bambino "troppo intelligente" era stato lasciato solo in classe dai genitori dei compagni perché "iperattivo". Qui non c'erano stati ricorsi, ma anche in questa occasione il ministero era intervenuto e la mamma del piccolo aveva espresso tutta la sua indignazione. Nella vicenda di Ladispoli, nonostante la decisione del Tar, datata 4 marzo, la scuola non ha riaccolto in classe il bambino, sei anni appena, sospeso dalle lezioni il 26 febbraio, come racconta la "Repubblica". Il preside non intende cedere e resta sulla sua posizione spiegando che, più che di sospensione, qui si tratta di "allontanamento dalla comunità". "Non è una punizione - ribadisce il dirigente - ma piuttosto una metodologia di insegnamento" perché, osserva, "se si sta in una comunità si deve imparare a rispettare le regole". L'allontanamento, insomma, serve a fare in modo che, al suo ritorno, il bambino apprenda a "rispettare il prossimo". E questo metodo, assicura, "funziona nel 90-95% dei casi. Dalla famiglia mi aspettavo più collaborazione".