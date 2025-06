Una bambina di tre anni è stata travolta da un'auto in un parcheggio a Cremosano, in provincia di Cremona. Le sue condizioni sono gravi: soccorsa sul posto dal personale del 118 è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Bergamo. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, la bimba si trovava vicino alla macchina dei genitori e sarebbe stata urtata da un automobilista che stava facendo manovra, presumibilmente in retromarcia, e non si sarebbe accorto della piccola.