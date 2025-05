Una bambina di 5 anni è in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale avvenuto a Cellatica, in provincia di Brescia. La piccola era in compagnia della madre quando è stata investita da un'automobile in transito ed è stata sbalzata per circa 5 metri. Non è chiaro se stesse attraversando la strada o se sia sfuggita al controllo del genitore. La bambina è stata soccorsa e trasferita in elisoccorso all'ospedale di Bergamo con traumi al volto e alla testa.