Belluno, bimba dimessa dall'ospedale e morta a 2 anni: medico indagato

Un medico è indagato per la morte della bambina di due anni di Borgo Valbelluna (Belluno), dimessa dall'ospedale dopo essere stata visitata. La Procura di Belluno, che ha aperto un'indagine sul caso, ha ipotizzato il reato di omicidio colposo per il pediatra che era in servizio all'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre. Il medico aveva visitato la piccola, arrivata con la febbre molto alta, e firmato le sue dimissioni prescrivendo una terapia antibiotica e aerosol. Venerdì 21 sarà eseguita l'autopsia.