Belluno, bimba dimessa dall'ospedale e morta a 2 anni: medico indagato

La Procura ipotizza il reato di omicidio colposo per il pediatra che ha visitato la piccola in Pronto soccorso. Venerdì l'autopsia
© Ansa
Un medico è indagato per la morte della bambina di due anni di Borgo Valbelluna (Belluno), dimessa dall'ospedale dopo essere stata visitata. La Procura di Belluno, che ha aperto un'indagine sul caso, ha ipotizzato il reato di omicidio colposo per il pediatra che era in servizio all'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre. Il medico aveva visitato la piccola, arrivata con la febbre molto alta, e firmato le sue dimissioni prescrivendo una terapia antibiotica e aerosol. Venerdì 21 sarà eseguita l'autopsia.
Il pediatra indagato era in servizio durante il turno notturno all'ospedale di Feltre. Dopo la visita in Pronto soccorso sarebbe stato rilevata febbre alta e, dopo l'esame clinica, prescritta una terapia antibiotica con l’autorizzazione al ritorno a casa. Le condizioni della bambina si sono però aggravate in seguito, fino al decesso, e quindi la Procura ha proceduto con l'iscrizione del medico nel registro degli indagati, secondo quanto scrivono i giornali del gruppo Nems. Nel mirino dei pm la verifica che le procedure mediche siano state seguite in modo corretto.
L'autopsia è stata fissata per il 21 novembre e affidata al dottor Antonello Cirnelli, mentre la famiglia ha nominato un suo consulente, che affiancherà il medico legale. L'esame autoptico dovrà stabilire le cause esatte del decesso, individuare eventuali patologie pregresse e valutare se la condotta clinica adottata in Pronto soccorso sia stata adeguata.