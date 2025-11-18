Borgo Valbelluna (Belluno), dimessa da ospedale bimba di 2 anni muore dopo poche ore

Una bambina di due anni è morta poche ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, nel Bellunese, dove era stata portata dai genitori per problemi respiratori. La piccola, che da alcuni giorni presentava febbre, tosse e difficoltà respiratorie, era stata visitata nella serata di venerdì. I medici, non rilevando nessuna criticità evidente, avevano disposto la dimissione con una terapia da seguire a domicilio. Nel pomeriggio di sabato, però, le condizioni della bimba si sono improvvisamente aggravate. Nonostante l'intervento dei soccorsi del 118, per la piccola non è stato possibile fare nulla. La famiglia ha presentato un esposto chiedendo di accertare se la malattia fosse più grave di quanto valutato dai medici. La Procura di Belluno ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause del decesso.