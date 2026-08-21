Bimba morta per una sospetta difterite, lo sfogo della mamma: "Solo Dio può giudicare"

"Leggo e sento alcune cose scritte e dette solo per fare like sul caso di mia figlia - si legge nel messaggio - Ci sono delle indagini in corso, di certo non contro noi genitori. Mia figlia è stata portata diverse volte al pronto soccorso e ci sono carte che parlano". La mamma sostiene che "non abbiamo scambiato la difterite per tonsillite" e che dunque "la causa della morte di mia figlia ancora non si conosce perché ancora nulla è confermato". Poi chiede "un minimo di rispetto e dignità verso chi in questo momento vorrebbe solo sua figlia a casa e non in una bara bianca. Solo Dio nostro signore può giudicare".