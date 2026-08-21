Il caso di Palermo

Bimba morta per una sospetta difterite, lo sfogo della mamma: "Solo Dio può giudicare"

Il messaggio che Manuela Maggio ha affidato ai propri social per scagliarsi contro medici e giornalisti: "La causa della morte ancora non si conosce"

21 Ago 2026 - 10:43
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Facebook

© Facebook

"Solo Dio può giudicare". Queste le parole, affidate ai social, di Manuela Maggio, la mamma della bambina di Palermo morta a soli 4 anni a causa di una sospetta difterite. Uno sfogo su Facebook, con il quale la donna non solo cerca di difendere il proprio operato come genitore, ma attacca anche i medici e i media per le ricostruzioni fornite sul caso.

Google Preferred Site

Lo sfogo della madre

 "Leggo e sento alcune cose scritte e dette solo per fare like sul caso di mia figlia - si legge nel messaggio - Ci sono delle indagini in corso, di certo non contro noi genitori. Mia figlia è stata portata diverse volte al pronto soccorso e ci sono carte che parlano". La mamma sostiene che "non abbiamo scambiato la difterite per tonsillite" e che dunque "la causa della morte di mia figlia ancora non si conosce perché ancora nulla è confermato". Poi chiede "un minimo di rispetto e dignità verso chi in questo momento vorrebbe solo sua figlia a casa e non in una bara bianca. Solo Dio nostro signore può giudicare".

Leggi anche

Palermo, bimba di quattro anni muore di difterite: i genitori non avevano voluto vaccinarla

Vaccini in calo tra i bambini: "Aumentano le morti infantili e i casi di morbillo"

Ti potrebbe interessare

videovideo
palermo
difterite

Sullo stesso tema