Bimba morta a Bordighera, Padre Faustino dopo i funerali di Beatrice: "Commosso da quel piccolo feretro bianco"

"Sono stato veramente commosso da quel piccolo feretro bianco". In diretta a "Morning News", Padre Faustino ripercorre i momenti salienti dei funerali della piccola Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita il 9 febbraio 2026 nella casa di Bordighera, dove viveva con la madre e le due sorelle maggiori.
Il sacerdote, che ha affiancato il vescovo Antonio Suetta durante tutta la celebrazione, racconta un clima di dolore profondo, condiviso non solo dalla famiglia ma dall’intera comunità.
Padre Faustino, infatti, sottolinea come questa tragedia non riguardi soltanto i parenti della bambina, ma interpelli la società nel suo complesso: "Questa storia chiama in causa tutti noi. Dobbiamo impegnarci affinché episodi simili non si ripetano mai, in nessun luogo". Un richiamo che diventa monito, rivolto a chiunque abbia responsabilità nella tutela dei più piccoli.
"Il vescovo, nella sua omelia, si è chiesto se Beatrice avesse paura. E i bambini non devono avere paura. Né a Bordighera né da nessuna parte", prosegue il sacerdote, ricordando le parole pronunciate durante la cerimonia.
Poi aggiunge: "I bambini devono essere amati, accolti, accarezzati. Con loro bisogna essere sensibili e attenti". Un invito a proteggere i più fragili, trasformando il dolore in consapevolezza e responsabilità collettiva.