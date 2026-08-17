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Bimba morta a Bordighera, Padre Faustino dopo i funerali di Beatrice: "Commosso da quel piccolo feretro bianco"

Il parroco interviene, in diretta, a "Morning News": "Con i bambini bisogna essere sensibili e attenti"

17 Ago 2026 - 11:33
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"Sono stato veramente commosso da quel piccolo feretro bianco". In diretta a "Morning News", Padre Faustino ripercorre i momenti salienti dei funerali della piccola Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita il 9 febbraio 2026 nella casa di Bordighera, dove viveva con la madre e le due sorelle maggiori.

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Il sacerdote, che ha affiancato il vescovo Antonio Suetta durante tutta la celebrazione, racconta un clima di dolore profondo, condiviso non solo dalla famiglia ma dall’intera comunità.

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Padre Faustino, infatti, sottolinea come questa tragedia non riguardi soltanto i parenti della bambina, ma interpelli la società nel suo complesso: "Questa storia chiama in causa tutti noi. Dobbiamo impegnarci affinché episodi simili non si ripetano mai, in nessun luogo". Un richiamo che diventa monito, rivolto a chiunque abbia responsabilità nella tutela dei più piccoli.

"Il vescovo, nella sua omelia, si è chiesto se Beatrice avesse paura. E i bambini non devono avere paura. Né a Bordighera né da nessuna parte", prosegue il sacerdote, ricordando le parole pronunciate durante la cerimonia.

Poi aggiunge: "I bambini devono essere amati, accolti, accarezzati. Con loro bisogna essere sensibili e attenti". Un invito a proteggere i più fragili, trasformando il dolore in consapevolezza e responsabilità collettiva.

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