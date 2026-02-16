nel biellese

Entra al ristorante e mostra la pistola per cenare prima dell'apertura: denunciato

Il 67enne protagonista dell'episodio è stato denunciato a piede libero per porto di armi o oggetti atti a offendere e procurato allarme

16 Feb 2026 - 16:15
© Istockphoto

© Istockphoto

Avrebbe voluto cenare al ristorante prima dell'apertura della cucina; quando il cameriere ha risposto che non era possibile, il cliente "impaziente" ha tirato fuori dalla tasca un revolver, scatenando il panico nel locale: l'impiegato ha infatti reagito cercando di bloccarlo, ma senza riuscirvi. L'uomo si è divincolato e dato alla fuga, mentre un altro addetto del ristorante ha chiamato il 112. Protagonista della vicenda, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo radiomobile di Biella, sarebbe stato un uomo di 67 anni, già noto alle forze dell'ordine.

Leggi anche

L'Italia spreca meno cibo ma 7,3 miliardi euro finiscono comunque nella spazzatura

Ristoranti, piscine e Spa: gli animali domestici sono sempre più viziati... e non solo in italia

Sentiti i testimoni ed esaminati i filmati di videosorveglianza, i militari sono riusciti a risalire all'identità e, giunti nella sua abitazione, l'hanno perquisita e hanno ritrovato l'arma: una pistola scacciacani il cui tappo rosso era stato in parte coperto con della vernice nera, così da farlo apparire come un vero revolver. L'uomo è stato quindi denunciato a piede libero per porto di armi o oggetti atti a offendere e procurato allarme. 

biella
pistola
ristorante

Sullo stesso tema