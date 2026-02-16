Entra al ristorante e mostra la pistola per cenare prima dell'apertura: denunciato

Avrebbe voluto cenare al ristorante prima dell'apertura della cucina; quando il cameriere ha risposto che non era possibile, il cliente "impaziente" ha tirato fuori dalla tasca un revolver, scatenando il panico nel locale: l'impiegato ha infatti reagito cercando di bloccarlo, ma senza riuscirvi. L'uomo si è divincolato e dato alla fuga, mentre un altro addetto del ristorante ha chiamato il 112. Protagonista della vicenda, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo radiomobile di Biella, sarebbe stato un uomo di 67 anni, già noto alle forze dell'ordine.