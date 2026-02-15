Padova, ventiduenne aggredisce e minaccia la ex con un coltello: arrestato
A finire in manette un cittadino marocchino, per il quale è stato anche avviato l'iter per la revoca del permesso di soggiorno
© Ansa
A Padova un 22enne marocchino è stato arrestato dalla Polizia dopo aver aggredito l’ex compagna con schiaffi e pugni, minacciandola anche con un coltello con la scusa di tornare a casa per recuperare alcuni effetti personali. L’uomo, già denunciato in precedenza per episodi simili dalla vittima, è stato fermato dagli agenti e portato in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La donna, 48 anni, è stata accompagnata in ospedale e medicata con una prognosi di 20 giorni.
La donna lo aveva già denunciato per fatti simili
L’episodio, reso noto dalla Questura di Padova, risale al pomeriggio di martedì 10 febbraio. Nelle settimane precedenti la donna aveva già denunciato l’ex compagno per fatti analoghi avvenuti nello stesso appartamento, oggetto di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova. Dopo l’ennesima aggressione ha contattato la squadra mobile: gli agenti hanno rintracciato i due in strada, vicino al portone di casa, dove la vittima era fuggita. Il 22enne, nonostante i lividi evidenti sul volto della donna, ha tentato di negare le responsabilità. Condotto in questura, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Due Palazzi. Il gip ha convalidato l’arresto disponendo il divieto di avvicinamento a meno di un chilometro dalla vittima e dai luoghi da lei frequentati, mentre il questore Marco Odorisio ha attivato l’Ufficio Immigrazione per avviare la procedura di revoca del permesso di soggiorno.