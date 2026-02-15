Padova, ventiduenne aggredisce e minaccia la ex con un coltello: arrestato

L’episodio, reso noto dalla Questura di Padova, risale al pomeriggio di martedì 10 febbraio. Nelle settimane precedenti la donna aveva già denunciato l’ex compagno per fatti analoghi avvenuti nello stesso appartamento, oggetto di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova. Dopo l’ennesima aggressione ha contattato la squadra mobile: gli agenti hanno rintracciato i due in strada, vicino al portone di casa, dove la vittima era fuggita. Il 22enne, nonostante i lividi evidenti sul volto della donna, ha tentato di negare le responsabilità. Condotto in questura, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Due Palazzi. Il gip ha convalidato l’arresto disponendo il divieto di avvicinamento a meno di un chilometro dalla vittima e dai luoghi da lei frequentati, mentre il questore Marco Odorisio ha attivato l’Ufficio Immigrazione per avviare la procedura di revoca del permesso di soggiorno.