Biella, l'ospedale dove i pazienti possono abbracciare i loro animali

Lo sanno bene Marco Casarotto e Stefano Di Massimo , i due infermieri dell' ospedale di Biella che dopo anni sono riusciti a far partire "Hello Pet ", uno spazio nella struttura sanitaria dove i pazienti possono trascorrere qualche ora con i loro amici a quattro zampe. È il primo ospedale in Piemonte a dotarsi di uno spazio simile.

Come funziona -

misure per garantire la sicurezza

tutti gli animali dotati di un regolare libretto sanitario

le prime richieste

La nuova sezione si trova al primo piano dell'ospedale aperto nel 2014, isolata dal resto dei reparti. Per renderne possibile l'esistenza - racconta La Stampa - sono state adottate tutta una serie didei pazienti: l'ingresso per gli animali domestici è separato da tutti gli altri e vi si accede attraverso un corridoio dove non ci sono altri pazienti. Non solo, sono ammessi cani e gatti, furetti e pappagalli,e di un "umano" che li accompagni. Dalla parte dei pazienti, possono arrivare all'incontro tanto atteso in sedie rotelle o anche sul lettino, l'importante è prenotarsi. Già sono arrivate, da diversi reparti dell'ospedale.

Un ultimo desiderio irrealizzato -

un'area rimasta a lungo inutilizzata

tanti gli ostacoli burocratici

Quella in cui è stato allestito lo spazio era in realtà. Forse lì sarebbe potuto nascere un giornalaio o un bar, invece l'idea di Marco e Stefano ha stravolto tutti i piani. Eppure, non è stato facile:- dalla questione igiene alle regole da rispettare in un ospedale pubblico -, ma tanta era pure l'ostinazione dei due infermieri.

Il tutto - raccontano al quotidiano torinese - è nato da un episodio che li ha segnati umanamente e professionalmente: "Era il 2019. Un signore ancora giovane era ricoverato da noi con

una prognosi infausta a breve termine

quell'ultimo desiderio

, stava per morire. Ci ha chiesto di poter abbracciare ancora una volta il suo cane, un Golden Retriever. Ma nonostante tutti i nostri tentativi, la burocrazia ha reso irrealizzabile. Non è stato possibile neppure portare il letto fuori". Da allora però i due colleghi non hanno mai smesso di provarci. Oggi finalmente possono dirsi soddisfatti, insieme a tutto il personale che ha sostenuto l'iniziativa, tra i sorrisi dei loro pazienti e le code scodinzolanti dei loro amici a quattro zampe.