Biella, cadavere di un uomo trovato in un cassonetto dei rifiuti

Giallo a Biella, dove il cadavere di un uomo è stato trovato in un cassonetto dei rifiuti.

Secondo le prime informazioni, sarebbe di un 30enne già noto alle forze dell'ordine. A scoprirlo in località Chiavazza è stata una donna che, dopo cena, era uscita di casa per buttare la spazzatura. Sul posto, oltre alla polizia che ha transennato l'area, sono giunti anche il sostituto procuratore Sarah Cacciaguerra e il medico legale per i rilievi.