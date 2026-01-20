Bici giù dai Murazzi a Torino, scarcerata dopo 3 anni la ragazza che assistette al lancio

All'epoca Glorioso frequentava il primo semestre del quinto anno del corso di Medicina e Chirurgia a Torino. Dopo lunghi mesi di ricovero e riabilitazione, attraversati dalla depressione e dall'interruzione degli studi, Glorioso ha ricominciato il suo percorso accademico con successo, laureandosi dopo due anni. "Questo percorso penso sia stata una delle scelte più difficili della mia vita. Ma ho avuto il privilegio di avere intorno a me persone speciali che mi hanno permesso di superare tutto questo. Non sono mai stato particolarmente felice di celebrare i risultati accademici, ma mi rendo conto che questa è la conclusione di una fase della mia vita e vi ringrazio tutti per aver partecipato a questo viaggio e, soprattutto, brindiamo a un nuovo inizio. Ringrazio tutti i professori che mi sono stati vicini durante questo percorso e che mi hanno insegnato a diventare medico, non solo didatticamente, ma soprattutto umanamente", ha scritto Glorioso nei ringraziamenti della tesi.