"Siamo al 93% del personale scolastico vaccinato, con una prova di responsabilità che non ha dato nessun altro settore in Italia e siamo a quel livello anche con i ragazzi. La scuola ha reagito in un modo che sta dando insegnamento a tutto il Paese", ha aggiunto il ministro.

Bianchi ha poi ricordato che quest'anno sono state fatte 58mila e 900 assunzione in ruolo. "Abbiamo avviato il concorso straordinario e quest'anno per la prima volta gli incarichi annuali sono stati conferiti a settembre e non in ottobre", ha proseguito.