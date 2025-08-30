Bergamo, uomo gira nudo sotto la pioggia in pieno centro: fermato dalla polizia e ricoverato

A stretto giro è intervenuta sulla vicenda anche il sindaco di Bergamo Elena Carnevali. "Come accaduto a Bergamo, era già successo alcuni anni fa a Seriate. In entrambi i casi la persona è stata presa in carico e affidata ai servizi psichiatrici. La differenza, oggi, è solo che la persona non era di pelle bianca. A Seriate governava un'amministrazione di centrodestra, a Bergamo una di centrosinistra: ma allora non ricordo di aver letto gli stessi commenti che oggi alcuni esponenti politici diffondono sui social", denuncia Carnevali. "Il punto non è il colore della pelle, né chi governa una città. Il problema reale è la condizione di salute mentale, che riguarda persone fragili, che richiede attenzione, e soprattutto servizi sanitari anche dopo il ricovero. È una sfida che tutte le comunità si trovano ad affrontare, indipendentemente dai confini e dal colore politico delle amministrazioni", conclude Carnevali.