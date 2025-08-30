Bergamo, uomo gira nudo sotto la pioggia in pieno centro: fermato dalla polizia e ricoverato

Ad assistere al "defilé" diversi testimoni, che hanno filmato la scena e poi l'hanno postata sui social
Ha fatto presto il giro dei social la passeggiata "alternativa" di un uomo in pieno centro a Bergamo, in via XX Settembre. Venerdì 29 agosto, mentre infuriava un temporale, l'uomo si è prima spogliato e poi ha percorso completamente nudo il tratto di Sentierone davanti a Palazzo Frizzoni. Ad assistere al "defilé" diversi testimoni, che hanno immortalato la scena con i telefoni, per poi postarla sui social.
Come riportano le testate locali, l'uomo è stato fermato dagli agenti della polizia locale e della polizia di Stato ed è stato ricoverato in stato confusionale nel reparto di Psichiatria dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.
Non sono mancate le polemiche politiche. "Nella multietnica e accogliente Bergamo c'è spazio anche per passeggiate 'particolari' in via XX Settembre sotto la pioggia. Siamo alla frutta", ha scritto sui social Alessandro Carrara, consigliere comunale della Lega.
A stretto giro è intervenuta sulla vicenda anche il sindaco di Bergamo Elena Carnevali. "Come accaduto a Bergamo, era già successo alcuni anni fa a Seriate. In entrambi i casi la persona è stata presa in carico e affidata ai servizi psichiatrici. La differenza, oggi, è solo che la persona non era di pelle bianca. A Seriate governava un'amministrazione di centrodestra, a Bergamo una di centrosinistra: ma allora non ricordo di aver letto gli stessi commenti che oggi alcuni esponenti politici diffondono sui social", denuncia Carnevali. "Il punto non è il colore della pelle, né chi governa una città. Il problema reale è la condizione di salute mentale, che riguarda persone fragili, che richiede attenzione, e soprattutto servizi sanitari anche dopo il ricovero. È una sfida che tutte le comunità si trovano ad affrontare, indipendentemente dai confini e dal colore politico delle amministrazioni", conclude Carnevali.
