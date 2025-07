Is Arenas (Oristano), nudisti e sesso in spiaggia

Passeggiare sulle spiagge e nella pineta a Is Arenas, piccolo gioiello in provincia di Oristano, per i residenti è diventata un'esperienza particolare. Sono numerose, infatti, le segnalazioni da parte di chi ha visto coppie nude impegnate nelle loro performance. Sesso e corpi nudi esposti alla sguardo di passanti o di bambini in una zona in cui non è permesso praticare il naturismo. Il sindaco Giangiuseppe Vargiu ricorda che si tratta di una "violazione costante di regole e buon costume" e che per questo provvederà a inviare più agenti di polizia locali per un maggiore controllo della zona.