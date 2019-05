Bergamo, trova oltre 20mila euro alla cassa continua e li restituisce al proprietario

Oltre ventimila euro, tra contanti e assegni, allo sportello di cassa continua di una banca di Urgnano, nella Bergamasca: è il bottino nel quale si è imbattuto un onesto cittadino che era andato al bancomat per prelevare dei soldi. Forse per un guasto tecnico, non erano stati ritirati dallo sportello, che era rimasto aperto, e sono rimasti incustoditi fino a quando l'uomo non li ha visti e ha allertato i carabinieri.