Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaElezioniEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
era diretto in Bulgaria

Bergamo, passeggero con penna-pistola a imbarco Orio al Serio: arrestato

L'arma è apparsa sullo scanner durante i controlli prima dell'imbarco

15 Ott 2025 - 19:04
© Ansa

© Ansa

Un passeggero diretto a Varna, in Bulgaria, è stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio perché trovato con una singolare penna-pistola calibro 6.35 nel suo trolley. L'arma è apparsa dalle analisi del bagaglio con lo scanner durante i controlli prima dell'imbarco. L'uomo, insospettabile, vestito con giacca e cravatta, è stato preso in consegna dalla polizia di frontiera, che lo ha arrestato. La penna è stata posta sotto sequestro. 

bergamo
orio al serio