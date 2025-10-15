Bergamo, passeggero con penna-pistola a imbarco Orio al Serio: arrestato

Un passeggero diretto a Varna, in Bulgaria, è stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio perché trovato con una singolare penna-pistola calibro 6.35 nel suo trolley. L'arma è apparsa dalle analisi del bagaglio con lo scanner durante i controlli prima dell'imbarco. L'uomo, insospettabile, vestito con giacca e cravatta, è stato preso in consegna dalla polizia di frontiera, che lo ha arrestato. La penna è stata posta sotto sequestro.