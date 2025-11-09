Incidente mortale sulla tangenziale sud di Bergamo, due vittime e diversi feriti

Due persone hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 7:30 sulla tangenziale sud di Bergamo, nei pressi dello svincolo di Stezzano. Nello scontro sono rimaste coinvolte più vetture e si registrano anche diversi feriti, soccorsi dal personale sanitario del 118. Le tre vittime sono uomini di 23 e 62 anni, mentre una terza persona, un 64enne, si trova ricoverato in gravissime condizioni al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Anche altre due persone sono rimaste ferite. Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.