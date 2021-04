Beppe Grillo, la difesa della ragazza: “Porteremo il video in Procura”

"L'uscita di Grillo mi sembra un autogol straordinario", così l'avvocato Giulia Bongiorno a "Fuori dal Coro". La legale della ragazza, che ha denunciato il figlio del fondatore del Movimento 5 stelle e altri ragazzi per stupro, commenta così il video di Grillo pubblicato in difesa del figlio Ciro. "Per me è un segnale per dire alle vittime 'State attente che se continuate, poi magari vi attacchiamo' - aggiunge l'avvocato che annuncia - porterò questo video alla procura della Repubblica perché ci sono delle accuse precise".