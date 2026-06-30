Così una spensierata passeggiata in alta quota si è trasformata in un vero e proprio incubo. Al centro della tragedia un ex allenatore di basket ora è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L'uomo, molto conosciuto e stimato avrebbe contratto il virus della Tbe ossia l'encefalite da zecca, un'infezione acuta che va ad attaccare il sistema nervoso centrale. Il 70enne è rimasto a lungo in stato di coma farmacologico, ma nelle ultime ore la notizia è che sarebbe uscito dalla fase più critica e si sarebbe risvegliato.