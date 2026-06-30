contratto il virus della TBE

Belluno, finisce in coma 70enne morso da zecca durante una passeggiata

Ricoverato a lungo in ospedale, si sarebbe risvegliato ma restano gravi le sue condizioni

30 Giu 2026 - 17:07
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Un allenatore di basket di 70 anni originario di Belluno è finito in coma dopo essere stato morso da una zecca durante una scampagnata. L’uomo è stato trovato in casa agonizzante da un parente che ha chiamato i soccorsi.

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Cosa è successo

 Così una spensierata passeggiata in alta quota si è trasformata in un vero e proprio incubo. Al centro della tragedia un ex allenatore di basket ora è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L'uomo, molto conosciuto e stimato avrebbe contratto il virus della Tbe ossia l'encefalite da zecca, un'infezione acuta che va ad attaccare il sistema nervoso centrale. Il 70enne è rimasto a lungo in stato di coma farmacologico, ma nelle ultime ore la notizia è che sarebbe uscito dalla fase più critica e si sarebbe risvegliato.

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Il dramma si è consumato a ridosso del momento in cui la squadra dell'ex allenatore doveva riunirsi per celebrare la fine della stagione agonistica. Arrivato in casa dell'uomo, un parente l'avrebbe trovato delirante e agonizzante e a quel punto avrebbe allertato gli operatori del 118. I medici hanno ricostruito quanto accaduto nelle ore precedenti spiegando che il 70enne avrebbe ricevuto una puntura di un insetto e che, senza dare peso all'episodio, era rincasato.

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