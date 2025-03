Genova, 13enne muore mesi dopo il morso di una zecca: aperta inchiesta

La procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, sulla morte di un ragazzino di 13 anni della provincia di Brescia. L'adolescente è morto domenica all'ospedale pediatrico Gaslini dove era arrivato tre giorni fa, ormai in condizioni critiche. Il 13enne, che era stato ricoverato mesi prima in quattro ospedali della Lombardia, viveva nella campagna bresciana con i genitori, dove sarebbe stato morso da una zecca ad agosto 2023. Il sospetto è che il giovane abbia contratto la malattia di Lyme e che i sintomi siano stati sottovalutati nei vari ospedali milanesi dove era stato ricoverato prima di arrivare in Liguria.