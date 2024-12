Trentino, morso da una zecca: 57enne muore dopo due mesi di agonia

La vittima era molto conosciuta - Grande appassionato di montagna, Scalmazzi, originario di Gavardo e cresciuto a Serle, viveva da tempo a Bondone, in Trentino. Era noto nella comunità trentina che affaccia sul lago d'Idro. Da tutti considerato un gran lavoratore, era nel settore dell'edilizia, era conosciuto anche per la sua passione per i presepi (tutti gli anni ne allestiva uno da condividere con i passanti) ma soprattutto per il suo impegno nel locale gruppo Alpini, di cui era volontario: anche le Penne Nere del paese lo ricordano con affetto.