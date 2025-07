Belluno, escursionista disperso trovato morto dal soccorso alpino

Un escursionista, disperso da mercoledì, è stato trovato morto dal soccorso alpino in provincia di Belluno. L'uomo aveva lasciato il Rifugio Mulaz, dove aveva pernottato, per incamminarsi in direzione del Rifugio Rosetta, nella zona di Canale d'Agorso, in provincia di Belluno. L'ultimo contatto con la famiglia risaliva alla sera precedente, poco prima di mezzanotte. Domenica la denuncia attraverso la polizia tedesca, facendo partire in serata le ricerche. È stato quindi attivato il Soccorso alpino di San Martino di Castrozza, assieme ai carabinieri di Cavalese e Primiero. Sono stati contattati i diversi rifugi della zona per risalire alle informazioni utili: Rifugio Treviso e Pradidali con esito negativo, mentre al Rifugio Rosetta non c'era la certezza assoluta di un suo eventuale transito. Nella mattinata di oggi, 13 luglio, il tragico ritrovamento.