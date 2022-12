Baveno (Verbano-Cusio-Ossola), carabiniere salva una 26enne che voleva lanciarsi da un ponte: "L'ho stretta come fosse mia figlia"

"L'ho presa al volo e stretta in un abbraccio come se fosse stata mia figlia", ha spiegato l'uomo, come riporta Corriere Torino. Il fatto è accaduto venerdì pomeriggio, poco dopo le 14. Il carabiniere stava tornando a casa, ma mentre attraversava in auto il ponte di via Passarella ha notato una donna oltre il parapetto, pronta a lanciarsi nel vuoto. Così ha fermato la vettura, si è avvicinato alla giovane e, insieme a un altro automobilista nel frattempo sopraggiunto sul posto, l'ha bloccata, salvandola.

Attraversando il ponte che sovrasta il torrente Selvaspessa, il carabiniere ha notato la giovane, che, con lo sguardo fisso nel vuoto e senza nemmeno tenersi alla ringhiera, stava per gettarsi da circa dieci metri di altezza. Avvicinatosi alla ragazza senza farsi sentire, l'ha bloccata abbracciandola alle spalle; nel frattempo, l'altra persona l'ha afferrata per le gambe. A quel punto, la donna si è lasciata andare a peso morto verso il vuoto, chiedendo ai due di lasciarla.

"Continuava a ripetere che voleva farla finita. Che non aveva motivi per vivere, che voleva buttarsi giù. Anche quando la tenevamo stretta sul ponte. Ero in borghese, non mi sono qualificato perché non sapevo come potesse reagire ma le ho detto che i problemi sono risolvibili, che è giovane e avrebbe avuto modo di farsi una famiglia. Doveva concentrarsi su questo", ha raccontato Pitzeri, come racconta la Repubblica Torino.

"Non ho avuto tempo di pensare ma di agire. In venti anni di servizio ci sono state tante situazioni difficili, nessun salvataggio come questo ma nel nostro lavoro ti trovi spesso a gestire momenti in cui devi prendere le decisioni in pochi attimi", ha concluso il carabiniere.