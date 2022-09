Battisti, declassato il regime carcerario: da alta sicurezza a comune | FdI tuona: "La scelta del Dap è una vergogna"

Battisti contro il regime carcerario ad alta sicurezza -

Nell'intervista a luglio al quotidiano La Nuova Ferrara Battisti, aveva detto che la sua battaglia era proprio "quella di sottrarmi al regime carcerario As2, che come sentenziato non mi appartiene, ma perdura" impedendogli un percorso di socializzazione e rieducazione. Ribadendo ai magistrati la volontà "di scontare la pena positivamente e costruttivamente". Nel carcere ferrarese viveva in regime di semi-isolamento, coltivando l'orto da solo (il progetto Galeottorto) e seguendo un corso di scrittura creativa.

L'avvocato di Battisti: "Posto rimedio a errata classificazione della pericolosità del detenuto" -

Il provvedimento del Dap, spiega il difensore di Battisti, l'avvocato Davide Steccanella, "ha posto rimedio dopo 2 anni a una errata classificazione della pericolosità del detenuto. Battisti era stato considerato pericoloso in quanto condannato per terrorismo, ma non è più attuale dato che l'ultimo reato commesso da Battisti risale al 1979. Questa classificazione era applicabile quando il reato di terrorismo di matrice politica, che ora non c'è più. Battisti - ha concluso il legale - cosa mai potrebbe fare, tornare a fare la lotta armata da solo a 40 anni di distanza? Era solo un errore di classificazione e chi vuole fare delle polemiche, lo fa in modo strumentale ".

FdI: su carcerazione scelta Dap è vergognosa -

"Ultimo soccorso al terrorismo rosso. Una aberrazione! Dopo anni di latitanza, appena assaggiato il regime carcerario italiano il criminale terrorista ottiene la declassificazione a detenuto comune. Una vergogna! Ancora più una vergogna che il DAP stia prendendo questa gravissima e scellerata decisione a pochi giorni dal cambio del governo. L'impunità del terrorismo rosso non è certamente la politica che il governo di centrodestra intende mettere in campo". Così Andrea Delmastro Delle Vedove, responsabile giustizia di FdI, ha commentato la declassificazione del regime di carcerazione di Cesare Battisti da alta sicurezza a comune.