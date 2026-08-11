Piccole, comuni e apparentemente innocue, ma le batterie a bottone possono diventare un pericolo in pochi minuti. È l'allarme che arriva dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove nei primi sette mesi del 2026 sono già stati registrati 7 ricoveri per batterie rimaste bloccate nell'esofago, contro i 2 casi dell'intero 2025. E sei di questi sette episodi si sono concentrati in appena tre mesi, tra maggio e luglio.