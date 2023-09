Incidente a Pisticci (Matera), muore 17enne: era alla guida senza patente

A Pisticci (Matera) un giovane di 17 anni è morto in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale.

Il ragazzo, senza patente, era alla guida di un'auto che per cause ancora in fase di accertamento è finita fuori strada. Nell'auto con il 17enne c'era un altro giovane, che è rimasto ferito in maniera lieve. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso.