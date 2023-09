Roma, "copre" il figlio 18enne dopo un incidente mortale: non sarà processata

"Guidavo io la macchina".

Così una donna di 46 anni ha cercato di addossarsi la responsabilità di un incidente mortale causato da suo figlio, che ha 18 anni ed è senza patente. La donna ha detto che c'era lei al volante dell'auto che lo scorso 9 febbraio ha travolto e ucciso un 29enne mentre camminava tranquillo su un marciapiede in via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca. Ma non era vero. Nonostante questo, non sarà processata. Infatti, in quanto parente di primo grado dell’autore del reato non può esserle contestato il favoreggiamento.