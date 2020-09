Matera, minorenni inglesi violentate: "Nostra comunità vi chiede scusa"

"Noi non siamo tutti uguali. La nostra comunità vi chiede scusa": è questo il testo di uno striscione esposto a Marconia di Pisticci (Matera) dopo la violenza sessuale di gruppo subita da due ragazzine inglesi di 15 e 16 anni in vacanza da alcuni giorni in Basilicata, regione di cui è originaria una delle due. Su alcuni balconi, per iniziativa dell'associazione Dolphin, sono stati inoltre esposti dei nastri rosa in segno di solidarietà nei confronti delle due ragazzine.