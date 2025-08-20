La "guerra delle orecchiette" a Bari vecchia: le pastaie protestano dopo i sequestri

A Bari vecchia è andata in scena, e non è la prima volta, la protesta delle pastaie. Strada bloccata, nel cuore del borgo antico della città, con due banchetti, accesso negato anche ai turisti dopo che la polizia annonaria ha sequestrato 151 chili di merce che era in vendita sulle bancarelle. Nel mirino sono finiti taralli dolci e salati, orecchiette e pomodori secchi, sequestrati perché venduti senza autorizzazioni, in quanto prodotti non artigianali. Dopo la protesta, alcune pastaie sono state ricevute in Comune.