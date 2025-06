Bari vecchia, nuove regole per le pastaie delle orecchiette

Il Comune di Bari ha presentato le nuove regole per le pastaie di via Arco Basso, nel centro storico, imponendo una svolta alla storica tradizione delle orecchiette fatte a mano. Vietata la preparazione della pasta all’esterno (salvo scopi dimostrativi), le vendite potranno avvenire solo se la produzione avverrà in ambienti domestici registrati come Imprese alimentari. Le nuove norme prevedono l’adesione al protocollo europeo HACCP, con obblighi igienico-sanitari precisi, tracciabilità degli ingredienti e iscrizione alla Camera di commercio.