Bari, le pastaie di orecchiette accusate di truffa

Tra le accusate di truffa c'è Nunzia Caputo, una delle pastaie più famose del web che ha deciso di protestare interrompendo la sua attività di vendita e ristorazione casalinga. Intanto nel centro di Bari vecchia le telecamere di "Zona Bianca" mostrano come le pastaie, oggi sempre meno, continuino a maneggiare la pasta senza cuffiette e divise, a guadagnare in nero e a vendere le orecchiette in buste priva di etichetta come invece vorrebbe la legge.