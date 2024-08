Bari, uccide con un colpo di pistola la moglie 83enne e si toglie la vita

A Bari un uomo di 84 anni ha ucciso con un colpo di pistola la moglie 83enne per poi togliersi la vita con la stessa arma. È successo in un appartamento di via Lucarelli. Sembra che l'anziana fosse malata e costretta a letto. A chiamare i soccorsi è stato il figlio dei due pensionati. Sull'accaduto indagano i carabinieri che hanno trovato e sequestrato l'arma.