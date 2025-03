Bari, truffano una famiglia per 24mila euro fingendosi carabinieri al telefono: 4 denunce

Quattro persone sono state denunciate per aver truffato una famiglia barese con la tecnica dello spoofing, ovvero facendo partire la telefonata da un numero corrispondente a quello del centralino del Comando provinciale di Bari. Si tratta di tre donne, di 19, 43 e 49 anni, e di un uomo di 40 anni: tutti sono di Catania. Stando a quanto denunciato dalle vittime, uno degli indagati si sarebbe presentato telefonicamente come tenente dei carabinieri intimando di fare con urgenza un bonifico da 24mila euro dal conto corrente postale del più anziano componente del nucleo famigliare per evitare di perdere la somma a causa di indagini in corso. Il destinatario della telefonata avrebbe eseguito il bonifico.