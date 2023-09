Bari, studente spara al professore con una pistola giocattolo: malore per il docente

Il docente, che non è rimasto ferito, si è sentito poco bene per lo spavento. La dirigente scolastica ha annunciato provvedimenti nei confronti del diciassettenne

Il docente, che non è rimasto ferito, si è sentito poco bene a causa dello spavento. Nei prossimi giorni il consiglio di classe si riunirà per prendere provvedimenti nei confronti dello studente responsabile del gesto. La dirigente scolastica Rosangela Colucci ha sottolineato che quanto accaduto " sarà punito con il massimo delle misure previste dal ministero . Certe cose non devono accadere".

Leggi Anche Abbiategrasso (Milano), studente minaccia i compagni con una pistola finta e ferisce la docente con un coltello

Leggi Anche Bullismo, studente punta una pistola giocattolo in testa al professore

Sulla vicenda è intervenuto anche Davide Picci, coordinatore del movimento studentesco Sbam di Bari, e studente dell'istituto Romanazzi. "Sono profondamente dispiaciuto - ha commentato - e condanno fermamente questo gesto. La solidarietà è essenziale in momenti come questi, poiché gesti così non devono assolutamente passare inosservati e poiché come i ragazzi anche i professori non devono mai essere lasciati in balia della maleducazione".