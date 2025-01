Bari, dopo le polemiche sulle orecchiette le pastaie vanno a scuola di sicurezza alimentare

"Prosegue il percorso di emersione e regolarizzazione delle pastaie di Bari vecchia - ha commentato l'assessore comunale alla Sviluppo locale, Pietro Petruzzelli - fortemente voluto dall'amministrazione comunale per salvaguardare e valorizzare un elemento fondante dell'identità gastronomica e culturale della nostra città". Petruzzelli evidenzia che "per promuovere e tutelare l'antica arte delle orecchiette fatte in casa, è necessario che siano garantite procedure corrette di produzione a tutela dei consumatori e della sicurezza alimentare". I prossimi passi del percorso prevedono l'accompagnamento delle pastaie agli adempimenti giuridici e fiscali necessari per diventare Osa (Operatrici per la somministrazione di alimenti).