Bari, "C'è una supergnocca": professore universitario insulta e impreca durante esame online

"Quanto mi sta sul c**** questa qua". E ancora: "C'è una supergnocca qui". È questo il tipo di commenti che alcuni studenti della facoltà di Medicina di Bari hanno ascoltato increduli durante una seduta d' esame online. L'incauto autore di questi insulti sessisti e gratuiti è un docente che credeva di non essere ascoltato. Invece per sua sfortuna i 70 candidati hanno assistito al triste "show" e hanno denunciato la vicenda al rettore. Il professore andrà incontro a una diffida.

Insulti per tutti - L'accademico - che insegna Chirurgia maxillo-facciale ed è anche direttore dell'omonimo reparto in un ospedale di Acquaviva - ne ha per tutti: rivolge improperi prima a un dipendente amministrativo, colpevole solo di avergli inviato l'elenco, e poi al rappresentante degli studenti Emanuele Rollo che aveva chiesto che il regolamento fosse rispettato e per questo viene definito "politicizzato".

Anche assenteista - Il tutto è stato puntualmente registrato dagli allievi, che hanno scritto una lettera di protesta ai vertici del corso di laurea e al rettore Stefano Bronzini. Nella missiva il comportamento del professore viene definito "oltraggioso nei confronti dell'istituzione accademica tutta". Ma c'è dell'altro: il docente viene accusato anche di essere un assenteista cronico, visto che per sette anni non si sarebbe mai fatto vedere né a lezione né agli esami. "Riteniamo inaccettabile la sua inadempienza ai doveri didattici, rivelando una condotta irrispettosa rispetto al nostro diritto di apprendimento", concludono gli universitari.