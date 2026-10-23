La Digos di Bari, fa sapere la questura in una nota, ha "costantemente monitorato i principali social attraverso i quali i giovanissimi stavano organizzandosi per colpire, a partire dal pomeriggio di oggi (venerdì 23 ottobre, ndr), i negozi dell'alta moda italiana e internazionale, oltre a negozi sportivi e di elettronica ubicati nel centro città", in particolare in via Sparano, via Melo, via Argiro e Corso Vittorio Emanuele, che sono le principali strade dello shopping barese. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, inoltre, i giovanissimi erano in procinto di procurarsi armi, materiale esplodente e arnesi da scasso, da utilizzare anche nei confronti delle forze dell'ordine. Sono attualmente in corso, da parte della Digos e della Squadra Mobile della Questura di Bari, numerose perquisizioni e interrogatori delegati.