Messina, scontro auto-moto: morti due 17enni

Incidente mortale nella notte in provincia di Messina, a Barcellona Pozzo di Gotto. A perdere la vita sono stati due ragazzi di 17 anni. La dinamica dell'incidente è ancora in via d'accertamento, ma sembra che la moto su cui viaggiavano i due giovanissimi si sia scontrata con un'auto in prossimità di un incrocio. Violentissimo l'impatto che non ha lasciato scampo ai due ragazzi.