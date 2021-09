"Nulla può giustificare il femminicidio. Chiedo scusa se qualcuno, sentendo solo quella frase, ha capito che io sono passata a giustificare le violenze perché non c'è niente di più lontano da me e dalla mia vita professionale". Con queste parole la conduttrice Barbara Palombelli è intervenuta in collegamento a "Quarto Grado" per fare chiarezza in seguito a una frase equivoca che in questi giorni ha scatenato diverse polemiche.

"Io sono sempre stata in prima linea contro la violenza sulle donne - ha dichiarato Barbara Palombelli - essere messa tra le persone che giustificano la violenza contro le donne, oggi mi ha procurato un grande malessere perché la vivo come una grande ingiustizia".