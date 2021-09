Parlamento Ue: "Femminicidio è violenza di genere, serve una legge"

-afp

Il Parlamento europeo ha adottato un'iniziativa legislativa in cui si chiede una legge e delle politiche mirate per affrontare tutte le forme di violenza e discriminazione basate sul genere, contro donne e ragazze, ma anche contro le persone Lgbt, sia offline che online. "Il femminicidio è la forma più estrema di violenza di genere contro le donne - si legge nel comunicato - come lo è negare l'assistenza all'aborto sicuro e legale".