Bar furbetti a Firenze: anche qui scontrini maggiorati per gli stranieri

Anche a Firenze, come a Roma, ci sono alcuni bar che discriminano gli stranieri: non parliamo di episodi palesi ma di piccoli trucchetti ai danni dei non italiani. La strategia è sempre la stessa: scontrini maggiorati ai turisti esteri. L'inviato di "Striscia la Notizia" è andato a verificare e dopo una prima negazione, la dipendente di uno dei due bar coinvolti, messa di fronte al video in cui veniva mostrata la disparità di trattamento, si è scusata in maniera dimessa. Episodio analogo nell'altro bar. Reazione ben diverse da quella del titolare romano che prima aveva insultato l'inviato Riccardo Trombetta e poi lo aveva cacciato via strattonandolo e minacciandolo violentemente.