Insulti, parolacce e una vera e propria aggressione fisica all’inviato di Striscia la Notizia Riccardo Trombetta, che è tornato dal titolare del bar romano in cui venivano emessi scontrini maggiorati per gli stranieri. Il proprietario dell’esercizio, dal primo momento ostile nei confronti di Trombetta, cerca di strappargli di mano gli scontrini, testimonianza delle evidenti disparità di prezzi tra italiani e stranieri. L’uomo, con in mano una pinza da carpentiere, dopo aver provato a sottrarre le prove all’inviato, lo minaccia con l’arnese: “Ti stacco il naso”. Poi esibisce dei menù, a garanzia della sua buona fede; ma vedendosi messo alle strette lo usa per colpire sulla testa l'inviato della trasmissione di Canale 5. Prima di congedarsi conclude: “Quando venite da queste parti vi devono massacrare”.