Mantova, esce di casa mentre i genitori dormono: salvato bambino di quattro anni

L'allarme è scattato intorno alle 8 di questa mattina, 12 agosto, quando è arrivata una chiamata al 112 da parte di un cittadino che ha segnalato la presenza di un bambino da solo, sperduto nel centro del paese. Sul posto sono intervenute la polizia locale e una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Moglia, che hanno messo in sicurezza il piccolo di quattro anni e lo hanno riconsegnato alla famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino sarebbe riuscito ad aprire la porta di casa e a uscire in strada approfittando del fatto che i genitori fossero ancora addormentati.