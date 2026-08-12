Mantova, esce di casa mentre i genitori dormono: salvato bambino di quattro anni

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È uscito di casa da solo ed è stato ritrovato a girovagare spaesato nel centro del paese. È quanto accaduto nel comune di San Benedetto Po, in provincia di Mantova. Una storia che ha come protagonista un bambino di quattro anni, salvato dopo una segnalazione dalle autorità locali e riconsegnato alla famiglia. Questa vicenda segue quella simile avvenuta nel catanese nei giorni scorsi, dove un piccolo di tre anni è stato trovato solo, in strada, nel centro abitato di Santa Maria di Licodia.
A Mantova
L'allarme è scattato intorno alle 8 di questa mattina, 12 agosto, quando è arrivata una chiamata al 112 da parte di un cittadino che ha segnalato la presenza di un bambino da solo, sperduto nel centro del paese. Sul posto sono intervenute la polizia locale e una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Moglia, che hanno messo in sicurezza il piccolo di quattro anni e lo hanno riconsegnato alla famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino sarebbe riuscito ad aprire la porta di casa e a uscire in strada approfittando del fatto che i genitori fossero ancora addormentati.
Casi simili sono accaduti anche recentemente. Lo scorso 31 luglio, un bambino di tre anni è stato trovato solo, in strada, nel centro abitato di Santa Maria di Licodia in provincia di Catania. Qualche mese fa invece, a Sassuolo, un bambino di due anni è stato trovato dalla polizia locale, su segnalazione di passanti, mentre vagava solo in un tratto dove passano diverse macchine. Gli agenti dopo pochi minuti hanno individuato l'abitazione del piccolo e lo hanno riconsegnato alla madre.