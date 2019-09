Bambini dimenticati in auto, i consigli pratici per evitare tragedie

Mirko Damasco, presidente di "Salvagente Italia" (associazioni che diffonde la cultura del primo soccorso), torna sul caso di Catania e rivela alcuni suggerimenti pratici e fondamentali per evitare drammi come quello del neonato dimenticato in auto da un genitore. Premettendo che la concatenazione dei fatti che porta a simili tragedie non ha nulla di razionale, è fondamentale prevenire. Può sembrare banale ma risulta molto importante, per esempio, abituarsi a fare una telefonata tra genitori per sapere se è andato tutto bene nell'accompagnamento del figlio all'asilo o alla scuola.